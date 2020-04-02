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Gaziosmanpaşa Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokak hayvanları için her gün 50 farklı noktaya mama ve su bırakıyor.

02.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:19
Gaziosmanpaşa Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği
Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokak hayvanları için her gün 50 farklı noktaya mama ve su bırakıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle lokanta, kafeterya, çay bahçesi gibi birçok işletmenin hizmetlerini geçici süre durdurması ve sokaklarda insan yoğunluğunun azalmasıyla yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarının yardımına, Gaziosmanpaşa Belediyesi yetişti.
Sokakta yaşayan canlıların aç kalmaması için ilçe genelinde besleme çalışmalarını arttıran belediye ekipleri, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını her gün aksatmadan karşılıyor.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Hayvan Sağlığı Şefliği ekipleri, düzenli olarak 50 farklı noktaya sokak hayvanları için mama ve su bırakıyor.
Çalışmalar "evde kal" çağrısına uyan hayvanseverlerle koordineli şekilde sürdürülüyor. Gönüllü vatandaşlar, oluşturulan ortak mesajlaşma grubu üzerinden veterinerlik ekipleri ile iletişime geçerek acil durumları bildiriyor. Bölgeye geçen ekipler de ihtiyaç sahibi sokak hayvanının sağlığı ve beslenmesi ile ilgili gerekli müdahaleyi yapıyor.
Vatandaşlar, olumsuz şartlardaki sokak hayvanlarıyla ilgili 444 0 467 numaralı hattan çağrı merkezine de ihbarda bulunabiliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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