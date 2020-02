Gaziosmanpaşa Belediyesinden We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi açıklaması Açıklaması

Gaziosmanpaşa Belediyesi, We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaatların 8 ay süreyle durdurulduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklamada bulundu.Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından sosyal medya ve İBB TV'den yapılan paylaşımlarda yer alan, We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi'ne yönelik hazırlanan içeriklerde 850 konutluk projede inşaatların 8 ay süreyle durdurulduğu, kiraların ödenmediği ve 6 bin 500 kişinin mağdur edildiği iddialarının gerçek dışı olduğu kaydedildi.Projede 682 konut olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İnşaatlar hiç durdurulmamıştır. Tüm kiralar eksiksiz ödenmiştir. Bölgede tamamıyla anlaşma sağlanan 400 hak sahibi vardı. Bölgedeki kentsel dönüşüm proje çalışmalarının tamamı Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılmıştır. İBB ve KİPTAŞ ile yapılan protokol gereği, KİPTAŞ tarafından ihalesi yapılan We Haliç Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 04.09.2018 tarihinde inşaat çalışmaları başlatılmıştır. 05.02.2020 tarihli İBB TV haberinde KİPTAŞ Genel Müdürü tarafından verilen bilgiler ile 07.02.2020 tarihinde İBB Başkanı'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını kamu kurumu sorumluluğuyla tüm halkımızın bilgisine sunarız."