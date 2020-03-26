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Gaziosmanpaşa'da 12 bin kaçak maske ele geçirildi

Gaziosmanpaşa'da 12 bin kaçak maske ele geçirildi Gaziosmapaşa'da maske imalatı yapan bir iş yerine düzenlenen baskında yaklaşık 12 bin adet kaçak maske ele geçirildi.

26.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:47
Gaziosmanpaşa 'da 12 bin kaçak maske ele geçirildi
İSTANBUL - Gaziosmapaşa'da maske imalatı yapan bir iş yerine düzenlenen baskında yaklaşık 12 bin adet kaçak maske ele geçirildi.
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 646. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerine baskın düzenledi. Baskında izinsiz ve belgesiz bir şekilde üretilen yaklaşık 12 bin adet kaçak maske ele geçirildi. Ürettikleri maskeleri piyasaya sürmeye hazırlanan 4 kişi ise polis ekiplerince savcılığa sevk edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri üretilen kaçak maskeleri imha etmek üzere toplarken, izinsiz maske üretimi yapan iş yeri de mühürlendi. Gaziosmanpaşa’da 12 bin kaçak maske ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa

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Gaziosmanpaşa'da 12 bin kaçak maske ele geçirildi

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