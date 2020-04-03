Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziosmanpaşa'da 65 yaş üstü vatandaşların çöpleri kapılarından alınıyor

Gaziosmanpaşa'da 65 yaş üstü vatandaşların çöpleri kapılarından alınıyor Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi.

03.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:57
Gaziosmanpaşa 'da 65 yaş üstü vatandaşların çöpleri kapılarından alınıyor
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşların çöplerini günlük olarak kapılarından almak için çalışma başlattı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ihtiyaçlarını gideremeyen yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için seferber oldu. Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, çağrı merkezi veya whatsapp iletişim hattı üzerinden belediyeye ulaşıyor. Bu kapsamda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşların çöplerini günlük olarak kapılarından alıyor.
"Vatandaşlarımızın ihtiyaçları temin edilmektedir"
Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kütük, "Virüsün ilk ülkemizde görüldüğü günden itibaren hizmetlerimiz 7/24 devam etmektir. Bu hizmetler kapsamında Vefa Grubumuz evlere giderek ihtiyaç sahiplerinin, özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temin etmektedir. İlave olarak da evlerindeki çöpleri vatandaşlarımız aşağıya indirmekte zorluk çekiyor. Bu 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıktığında bir hastalık kapma durumu olmaması için böyle bir hizmet veriyoruz" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Gaziosmanpaşa’da 65 yaş üstü vatandaşların çöpleri kapılarından alınıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Yerel

Haberin Videosu :

Gaziosmanpaşa'da 65 yaş üstü vatandaşların çöpleri kapılarından alınıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Gaziosmanpaşa'da 65 yaş üstü vatandaşların çöpleri kapılarından alınıyor - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

15:33: Tahir Elçi olayına ilişkin iddianame kabul edildi - Haberler 15:32: Ukrayna'da koravirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı - Haberler 15:31: Tayland'da koronavirüs partisine operasyon: 14 kişi gözaltında - Haberler 15:28: Taksim Meydanı korona virüse karşı yıkandı - Haberler 15:28: Bursalılar evden yarışmaya devam ediyor - Haberler 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş - Haberler 13:52: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir - Haberler 13:12: Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı - Haberler 12:36: Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı - Haberler 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler