04 Aralık 2018, 12:58
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Gaziosmanpaşa'da Araç Kundaklayan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa'da iki aracı el yapımı patlayıcıyla kundaklayan 4 PKK'lı düzenlenen operasyonla yakalandı.



Gaziosmanpaşa'da iki aracı el yapımı patlayıcıyla kundaklayan 4 PKK'lı düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Kasım'da Gaziosmanpaşa'da iki araca el yapılı patlayıcı atarak kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasından kayıtları bulunan 4 kişinin yaptığını belirledi.

TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle dün gece Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 7 mermi ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İstanbul PKK,Gaziosmanpaşa
04 Aralık 2018 Salı 12:58