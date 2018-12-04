Gaziosmanpaşa'da Araç Kundaklayan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Gaziosmanpaşa
'da iki aracı el yapımı patlayıcıyla kundaklayan 4 PKK
'lı düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Kasım'da Gaziosmanpaşa'da iki araca el yapılı patlayıcı atarak kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasından kayıtları bulunan 4 kişinin yaptığını belirledi.
TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle dün gece Gaziosmanpaşa ve Sultangazi
'de düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 7 mermi ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli Vatan Caddesi
'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İstanbul
PKK,Gaziosmanpaşa
04 Aralık 2018 Salı 12:58