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Gaziosmanpaşa'da bir binanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gaziosmanpaşa'da bir binanın çatı katı alev alev böyle yandıİSTANBUL - Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesinde 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın sonucu en üstteki dairede büyük oranda hasar oluştu.

15.11.2019 05:39 | Son Güncelleme: 15.11.2019 05:40
Gaziosmanpaşa'da bir binanın çatı katı alev alev böyle yandı
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesinde 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın sonucu en üstteki dairede büyük oranda hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edilmesiyle birlikte yangın kontrol altına alındı.
Olay, gece saat 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın en üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Yangın kısa süre içinde büyüyerek dairenin tamamını etkisi altına aldı.
Daireden çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri apartmana giriş yaparak dairedeki alevleri söndürmeye başladı. Yangının olduğu yere çevre ilçelerin grup itfaiye amirliklerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Gaziosmanpaşa'da bir binanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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