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GAZİOSMANPAŞA'DA ÇIKAN YANGINDA 12 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangından dolayı 3'ü çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

23.01.2020 21:31 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:31GAZİOSMANPAŞA'DA ÇIKAN YANGINDA 12 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

'da 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangından dolayı 3'ü çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Ordu Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki kömürlükte çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, caddede trafiği keserek güvenlik şeridi oluşturdu. Çıkan yangının etkisiyle apartmanın merdiven boşluklarını dumanlar kapladı. O sırada evlerinde bulunan 3'ü çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Evlerinde bulunan vatandaşlar, itfaiye merdiveni ile apartmandan çıkartıldı. Dumandan yoğun şekilde etkilenen 3 vatandaş çevre hastanelere götürüldü. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Görgü tanığı Recai Dinç, " katında bir yangın çıktı. Binada ki kişiler mahsur kaldılar. Birkaç kişi baygın şekilde çıkarıldı. Hastaneye götürüldü. O sırada apartmanda olanlar vardı. Onlar da baygın olarak çıkartıldı" dedi. Yangında yeni doğan çocuğu ile etkilenen anne ise "Çocuğum etkilenmedi. Bir şey olmadı. İyiyiz" dedi.

Görüntü Dökümü

-İtfaiyenin apartmana giriş detayları

-Yangın merdiveninden kurtarma detayları

-Görgü tanığı ile röp

-Yangından etkilenen anne ve bebeğin detayları

-Genel detaylar



Gaziosmanpaşa, Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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