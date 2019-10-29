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Gaziosmanpaşa'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyon

Gaziosmanpaşa'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyon -Gaziosmanpaşa'da 'uyuşturucu satıcıları'na şafak baskınıİSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı.

29.10.2019 07:23
Gaziosmanpaşa'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyon
-Gaziosmanpaşa'da 'uyuşturucu satıcıları'na şafak baskını
İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Helikopter destekli düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere Narkotik, Özel Harekat Polisi, Helikopterin desteklediği 250 polis şafak baskını yapıldı. Baskında Özel Harekat polisleri koç başlarıyla kapıyı kırarak içeri girerken, 'Aleks' isminde detektör köpeği arama yaptı. Özel Harekat Polisleri ise sokakların giriş çıkışlarını kapatarak, adeta kuş uçurtmadı.
35 farklı adrese eş zamanlı baskında, 'torbacı' diye tabir edilen 35 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gaziosmanpaşa'da çok sayıda adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyon

Gaziosmanpaşa, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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