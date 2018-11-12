Gaziosmanpaşa'da, Durdurulan Sürücünün Çantasından Uyuşturucu Çıktı

Gaziosmanpaşa'da, polisi görünce kaçan şüphelinin çantasından 5 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, geçtiğimiz Çarşamba günü Eski Edirne Asfaltı üzerinde şüphelendiği araca 'dur' ihtarında bulundu. Otomobildeki sürücü S.G. (19), 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca kovalamaca sonucu Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde durduruldu. Araçtan çantayla inen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin çantasında yapılan aramada üzerinde 'bal' yazan 5 teneke kap içinde 5 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL
İstanbul,Polis,Gaziosmanpaşa
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:23