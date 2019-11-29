Haberler » Güncel » Gaziosmanpaşa'da eniştesini öldürüp başında bekledi - Haber

Gaziosmanpaşa'da eniştesini öldürüp başında bekledi

GAZİOSMANPAŞA'da cezaevinden bir süre önce çıkan Z.Y., cadde ortasında eniştesi B.Ö'yü silahla vurarak öldürdü.

29.11.2019 21:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:37Gaziosmanpaşa'da eniştesini öldürüp başında bekledi
GAZİOSMANPAŞA'da cezaevinden bir süre önce çıkan Z.Y., cadde ortasında eniştesi B.Ö'yü silahla vurarak öldürdü. Cesedin başında bekleyerek polise teslim olan Z.Y.'nin, eşinin 1 ay önce intihar ettiği ileri sürüldü.

Olay, Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Z.Y., aralarında daha önceden sorun bulunan eniştesi B.Ö.'yü konuşmak için Salih Paşa Caddesi'ne çağırdı. Burada karşılaşan ikili kısa süre tartıştı. Daha sonra Z.Y. belinden çıkardığı silahla eniştesi B.Ö.'ye 6 el ateş açtı. Vücuduna 6 mermi isabet eden B.Ö. ağır yaralanarak yere yığıldı.

ENİŞTESİNİN BAŞINDA GÖZALTINA ALINMAYI BEKLEDİ

Z.Y. olay yerinde kaçmayarak eniştesinin başında polislerin kendisini gözaltına almasını bekledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan silahıyla birlikte sivil polisler tarafından gözaltına alınırken ağır yaralanan B.Ö. hastaneye kaldırıldı. B.Ö. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGANIN EŞİ 1 AY ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ

Şüpheli Z.Y.'nin eşinin, 1 ay önce ağabeyinin Sancaktepe'deki evinde intihar ettiği iddia edildi.


- İstanbul

Gaziosmanpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:56 Afrika İnsan Hakları Mahkemesinden Benin'e 60 milyon avro ceza
22:55 13 yaşındaki Ramazan Çoban'dan 40 saattir haber alınamıyor
22:52 İngiltere'de yaşayan FETÖ şüphelisi İstanbul'da sahte pasaportla yakalandı
22:51 TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı
22:47 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
22:27 Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
21:31 Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
21:30 TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı
21:16 2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 22:56:57