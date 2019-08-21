Haberler» Güncel» Haber

Gaziosmanpaşa'da eve giren hırsızlar kamerada

GAZİOSMANPAŞA'da bir evden hırsızlık yapan 2 şüphelinin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

21.08.2019 12:28 Gaziosmanpaşa'da eve giren hırsızlar kamerada
GAZİOSMANPAŞA'da bir evden hırsızlık yapan 2 şüphelinin apartmana  giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden 1'i yakalanırken, diğeri aranıyor.

Gaziosmanpaşa'da bir apartmandaki eve giren 2  şüphelinin 11 bin lira değerinde ziynet eşyası, 3 adet lüks marka kol saati ve fotoğraf makinası çaldıkları belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kameralardan kimliğini belirledikleri şüpheli 18 yaşındaki Samet M'yi  2 Ağustos'ta bulunduğu adreste gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Samet M, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin apartmana girişi, ellerinde çanta ile çıkışları, şüphelilerden birinin güvenlik kameralarını fark edip yüzünü eliyle gizlemeye çalışması  yer alıyor.


- İstanbul

Gaziosmanpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:17   Kuma intiharında 12,5 yıllık ceza verilen koca, saklandığı odunlukta yakalandı
13:17   Hırsızlık için girdiler, ev sahibinin akrabasıyla karşılaştılar (2)
13:16   DTSO Başkanı Kaya: "Dijital sektör dünyanın en önemli sektörüdür"
13:16   Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
13:16   Belediyede PKK adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı
13:16   Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı iddiası
13:16   "Depremi engelleyemeyiz ama zararlarını azaltabiliriz"