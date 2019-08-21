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GAZİOSMANPAŞA'DA EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'da bir evden hırsızlık yapan 2 şüphelinin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

21.08.2019 13:06 GAZİOSMANPAŞA'DA EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'da bir evden hırsızlık yapan 2 şüphelinin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden 1'i yakalanırken, diğeri aranıyor. Gaziosmanpaşa'da bir apartmandaki eve giren 2 şüphelinin 11 bin lira değerinde ziynet eşyası, 3 adet lüks marka kol saati ve fotoğraf makinası çaldıkları belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kameralardan kimliğini belirledikleri şüpheli 18 yaşındaki Samet M'yi 2 Ağustos'ta bulunduğu adreste gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Samet M, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin apartmana girişi, ellerinde çanta ile çıkışları, şüphelilerden birinin güvenlik kameralarını fark edip yüzünü eliyle gizlemeye çalışması yer alıyor.

- İstanbul

Gaziosmanpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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