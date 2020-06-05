GAZİOSMANPAŞA'DA FUTBOL SAHASINDA CUMA NAMAZI KILINDI

Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Spor Kulübü Tesisleri'ne futbol sahasında birçok vatandaş, koronavirüs önlemlerini uygulayarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak Cuma namazını kıldı.

05.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:11
Gaziosmanpaşa'da Karadeniz Spor Kulübü Tesisleri'ne futbol sahasında birçok vatandaş, koronavirüs önlemlerini uygulayarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak Cuma namazını kıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, bugün cami, mescit ve daha önceden belirlenen açık alanlarda ikinci Cuma namazı kılındı. Gaziosmanpaşa'da çok sayıda vatandaş, Cuma namazını kılmak için Karadeniz Spor Kulübü Tesislerine ait futbol sahasına geldi. Namaz öncesi imam ve görevli polisler, cemaati sosyal mesafe konusunda uyardı. Vatandaşlar, aralarında yaklaşık iki metre mesafe bırakarak Cuma namazını kıldı. Cuma namazına gelen Soner Yalman, 'Bu şekilde daha güvenli. Sağlık kurallarına uygun. İnşallah bir müddet daha böyle devam ettikten sonra camilerimize gireceğimizi düşünüyorum. Görevliler sosyal mesafe konusunda yeterince bizi uyarıyorlar. Biz de elimizden geldiğince kurallara uyuyoruz dedi. GAZİOSMANPAŞA’DA FUTBOL SAHASINDA CUMA NAMAZI KILINDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa, Karadeniz, Futbol, Güncel, Haber

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