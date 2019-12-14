Haberler » Güncel » Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar (2) - Haber

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar (2)

GAZİOSMANPAŞA'da polise ateş edip kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenliyor.

14.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:31Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar (2)

DHA -  GAZİOSMANPAŞA'da polise ateş edip kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenliyor.

Edinilen bilgiye göre, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişinin evinde saklandığını belirleyen polis harekete geçti. Eve giden polis şüphelinin direnişiyle karşılaştı. Silahla ateş açan şüpheli, annesini yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin, binadan kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenliyor.



İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:01 Narkotik köpeği tepki verdi, 35 kilo eroin ele geçirildi (2) - Haber
17:00 Fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçı kayboldu - Haber
17:00 Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama - Haber
17:00 Çöp konteynırında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Haber
16:55 HİTÜ'lü öğrenciler Osmancık'ta tanıtım filmi çekti - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
14.12.2019 17:02:10