Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polise ateş edip kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenleniyor.

Cezaevi firarisi olduğu belirtilen bir kişinin, annesinin ikamet ettiği eve geldiğini öğrenen polis ekipleri, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110 sokaktaki adrese gitti. Firariyi yakalamak için saklandığı eve giden polis, şüphelinin direnişiyle karşılaştı. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler şahsı yakalamak için operasyon düzenliyor.

ANNESİNİ YARALADI

Silahla ateş açan şüpheli, annesini yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı.

Şüphelinin, binadan pencereden atlayarak kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenliyor.