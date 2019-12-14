Haberler » 3. Sayfa » Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor - Haberler

Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor

İstanbul Gaziosmanpaşa'da emniyet güçleri tarafından polise ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenleniyor. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

14.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:34

Gaziosmanpaşa'da polise ateş edip kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenleniyor.

Cezaevi firarisi olduğu belirtilen bir kişinin, annesinin ikamet ettiği eve geldiğini öğrenen polis ekipleri, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110 sokaktaki adrese gitti. Firariyi yakalamak için saklandığı eve giden polis, şüphelinin direnişiyle karşılaştı. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler şahsı yakalamak için operasyon düzenliyor.

ANNESİNİ YARALADI

Silahla ateş açan şüpheli, annesini yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı.

Şüphelinin, binadan pencereden atlayarak kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenliyor.

Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor

İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
KARA PANTER:ülke texas
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:56 Başbakanın askerlerle çektiği şınav performansı büyük alkış aldı - Haberler
16:56 Karaman'da AK Parti teşkilatının 7. Olağan Kongre öncesi çalışmaları - Haberler
16:52 İngiliz baba oğlun dev dalgalarda tehlikeli oyunu - Haberler
16:50 Cizre'de narkotik ve KOM ekipleri denetimleri artırdı - Haberler
16:47 Şuhut'ta trafik ışık levhaları değiştirildi - Haberler
16:43 Bayburt'ta Zehra Erdemir'i bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı! - Haberler
15:51 Kocasının kazma sapıyla döverek öldürdüğü kadın toprağa verildi - Haberler
15:31 Polis ekipleri, emniyet güçlerine ateş edip kaçan cezaevi firarisini yakalamak için operasyon düzenliyor - Haberler
15:20 Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu! - Haberler
15:02 Meksika devrim kahramanı Zapata'nın çıplak ve topuklu ayakkabılı tasviri tepki çekti - Haberler
14.12.2019 17:02:17