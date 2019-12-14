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Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar (3)

GAZİOSMANPAŞA'da polisi görünce ateş açan cezaevi firarisi, annesini yaralayarak kaçtı.

14.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:27Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar (3)

İstanbul DHA -  GAZİOSMANPAŞA'da polisi görünce ateş açan cezaevi firarisi, annesini yaralayarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre polis, açık cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişinin Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110 Sokak'taki adresine gitti. Bodrum katta kapı önünde polisi gören şüpheli ateş açtı. Şüphelinin silahından çıkan kurşun annesini  yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Özel harekat ekipleri de mahalleye geldi. Şüphelinin 2 yakını arbede sırasında gözaltına alındı. Şüphelinin, pencereden kaçtığının belirlenmesi üzerine polis mahallede operasyon düzenledi. Ancak şüpheli bulunamadı. Şüphelinin annesi ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheliyi arama çalışması sürüyor.



Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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