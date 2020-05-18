GAZİOSMANPAŞA'DA İKİ GRUP ARASINDAKİ MEYDAN KAVGASI KAMERADA

Gaziosmanpaşa'da cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

18.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:12
Gaziosmanpaşa'da cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, dün saat 19.50'de Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. İftara kısa bir süre kala iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga, cadde üzerinde bulunan binadaki kişi tarafından yukarıdan görüntülendi. Görüntülere yansıyan cadde üzerindeki kavgada çok sayıda kişi birbirine girdi. Kavgada iki kişinin bir kişiyi bir süre yerde sürükleyip fırlattıkları görüldü. Polis otosunun sirenleri çalarak olay yerine gelmesiyle kavga eden taraflar kaçışarak evlerine girdi.
Polis olaya ilişkin çalışma başlattı. GAZİOSMANPAŞA’DA İKİ GRUP ARASINDAKİ MEYDAN KAVGASI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa, Karadeniz, kavga, Güncel, Haber

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