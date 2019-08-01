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Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu

Gaziosmanpaşa'da bir depoya düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.

01.08.2019 00:35 Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu
Gaziosmanpaşa'da bir depoya düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan planlı çalışmalar sonucu Küçükköy'de bir depoda kaçak içki üretildiğini belirledi.
Söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, piyasaya sürülmek hazırlanmış çok miktarda kaçak içki, bandrol, içki şişesi ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.
Ekipler, biri Suriye uyruklu 2 şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziosmanpaşa, Küçükköy, Güncel

Kaynak: AA

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