Haberler» Güncel» Haber

Gaziosmanpaşa'da kaçak ve sağlıksız nargile tütünü operasyonu

GAZİOSMANPAŞA'da polis tarafından bir depoya yapılan baskında 3 ton civarında 1 milyon lira değerinde kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

31.07.2019 18:56 Gaziosmanpaşa'da kaçak ve sağlıksız nargile tütünü operasyonu
GAZİOSMANPAŞA'da polis tarafından bir depoya yapılan baskında 3 ton civarında 1 milyon lira değerinde kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Vatandaşlardan gelen kötü koku ihbarını değerlendiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütünü üreten imalathaneye baskın yaptı. Baskında 1'i Suriye uyruklu 2'si Türk vatandaşı 3 kişiyi gözaltına aldı.

3 TON SAĞLIKSIZ MALZEME
Depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton civarında olan 1 milyon lira değerinde kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütününe ve nargile malzemesine en konuldu. Malzemelerin yeni hazırlandığı ve dağıtıma çıkmak üzere olduğu anlaşılırken, şüphelilerin olası bir polis baskını durumunda kaçmak için duvarda delik açtıkları görüldü. Gözaltına alınan 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.


- İstanbul

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:28   Trump, Moğolistan Cumhurbaşkanı Battulga ile görüştü
00:22   Almanya'nın, ABD'nin Hürmüz Boğazı teklifini geri çevirmesi
00:19   Zarif'ten ABD'ye "yaptırımların bir etkisi yok" açıklaması
00:19   KONYA Otomobilin kaputundan cephanelik çıktı
00:17   Sınır Tanımayan Doktorlardan İdlib'de salgın uyarısı
00:16   Belçika'da kimlik kartlarında parmak izi dönemine geçiliyor
00:10   Jandarma, otomobilin motor kısmında 14 tabanca ele geçirdi