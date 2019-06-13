13.06.2019 22:44
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Gaziosmanpaşa'da kahvehanede silahlı kavga: 2 ağır yaralı

Gaziosmanpaşa'da kahvehanede silahlı kavga: 2 ağır yaralı Kahvehanede oyun oynadığı arkadaşlarını kurşun yağmuruna tuttuİSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da kahvehane'de oyun oynayan üç arkadaş arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Gaziosmanpaşa'da kahvehanede silahlı kavga: 2 ağır yaralı
Kahvehanede oyun oynadığı arkadaşlarını kurşun yağmuruna tuttu
İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da kahvehane'de oyun oynayan üç arkadaş arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Arkadaşı tarafından kurşun yağmuruna tutularak ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1106 sokakta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisindeki kahvehanede oyun oynayan Tuncay Ö. ile arkadaşları Vural A. ve Bahattin A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Tuncay Ö. kahvehane yakınındaki evine giderek silah alıp tekrar geldi. Kahvehane'de bulunan arkadaşları Vural A. ile Bahattin A'yı kurşun yağmuruna tutarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar panikle sağa sola kaçışırken, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet, özel tim ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Olayın yaşandığı kahvehaneye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılan Vural A. ve Bahattin A. tedavi altına alındı. Kahvehane'de incelemelerde bulunan polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Gaziosmanpaşa'da kahvehanede silahlı kavga: 2 ağır yaralı
Kaynak: İHA
İstanbul, Gaziosmanpaşa, kavga, 3. Sayfa

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