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Gaziosmanpaşa'da kullanılmış maske ve eldivenler hijyenik atık kutularında toplanıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, kullanılmış maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için kamu hizmet binaları ile belediye binası, muhtarlıklar, meydanlar ve yoğun kullanılan otobüs duraklarına hijyenik atık kutuları yerleştirdi.

10.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:40
Gaziosmanpaşa'da kullanılmış maske ve eldivenler hijyenik atık kutularında toplanıyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi, kullanılmış maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için kamu hizmet binaları ile belediye binası, muhtarlıklar, meydanlar ve yoğun kullanılan otobüs duraklarına hijyenik atık kutuları yerleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin bertaraf edilmesine ilişkin genelge yayımladı.
Bu kapsamda harekete geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi, pazar, market, toplu ulaşım ve ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi için kamu hizmet binaları, belediye binası, muhtarlıklar, meydanlar ve yoğun kullanılan otobüs duraklarına atık kutuları koydu.
Vatandaşlar kullandıkları tek kullanımlık maske ve eldivenleri, üzerinde bilgilendirici mesajlar yazılı olan kapaklı ve hijyenik atık kutularına atacak. Toplanacak kullanılmış maske ve eldivenler üzerindeki olası virüsün hayatta kalma süresini ortadan kaldırmak için geçici depolama alanlarında 72 saat bekletilecek. Maske ve eldivenler daha sonra tıbbi atık standartlarına uygun biçimde bertaraf edilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziosmanpaşa Belediyesi, Güncel
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