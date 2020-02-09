Haberler » Güncel » Gaziosmanpaşa'da market soygunu - Haber

Gaziosmanpaşa'da market soygunu

GAZİOSMANPAŞA'da bir markete gelen maskeli şüpheli, çalışanlara silah doğrultarak kasadaki 17 bin lirayı alarak kaçtı.

09.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:13Gaziosmanpaşa'da market soygunu

GAZİOSMANPAŞA'da bir markete gelen maskeli şüpheli, çalışanlara silah doğrultarak kasadaki 17 bin lirayı alarak kaçtı. Aynı marketin daha önce de soyulduğu ortaya çıktı.

Olay,  09.30 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1161.sokak'ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki market çalışanı sabah marketi açarak paraların bulunduğu kasayı almak için aşağı kata indi. Bu sırada silahlı ve maskeli bir kişi, elindeki silahla markete girdi. Aşağı kata inen şüpheli, market çalışanlarına silah doğrulatarak kasadaki paraları istedi. Marketin kasasından yaklaşık 17 bin lira alan şüpheli hızla koşarak olay  yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde incelemede bulundu. Market çalışanları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.  Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı  marketin daha önce de soyulduğu öğrenildi.



Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 13:01:55