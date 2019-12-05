Haberler » Güncel » Gaziosmanpaşa'da minibüs ekmek taşıyan kamyonete çarptı: 3 yaralı - Haber

Gaziosmanpaşa'da minibüs ekmek taşıyan kamyonete çarptı: 3 yaralı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs ekmek taşıyan kamyonetle çarpıştı.

05.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:02Gaziosmanpaşa'da minibüs ekmek taşıyan kamyonete çarptı: 3 yaralı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs ekmek taşıyan kamyonetle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Yeni Mahalle 547/1 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Akdoğan Caddesi'nde giden içinde yolcu olmayan minibüs şoförü sokağa girmek için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs önce yol kenarındaki duvara ardından da seyir halindeki ekmek taşıyan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs park halindeki bir otomobile daha çarparak durabildi. Kazada minibüs şoförü ile kamyonette bulunan sürücü Hasan Teoman ve yanındaki Aruc Eyubos yaralandı.  İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan ismi öğrenilemeyen minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Mehmet Kırkbaş "Yukarıdan aşağı minibüs geliyor. Kayıyor araba, önce ekmek arabasına vuruyor. Sonra duvara çarpıyor. Ekmek arabası da diğer duvara çarpıyor. Sonra park halindeki araba hasar görüyor. 3 kişi yaralandı." dedi.



Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:17 Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir' ziyaret etti - Haber
12:16 Çalı, çırpı ve dallardan organik gübre üretimi - Haber
12:16 Emekli memur, taşlara şekil vererek duvar örüyor - Haber
12:12 Ankara Büyükşehir Belediyesi, seyyar satıcılara göz açtırmadı - Haber
12:12 'Cağ kebabının anavatanı neresidir?' tartışması - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
5.12.2019 12:17:46