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GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS HIRSIZLIĞI KAMERADA

GAZİOSMANPAŞA'da bir minibüsü ve motosiklet çalan şüpheli kimlik kontrolü sırasında yakalandı.

26.03.2020 12:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:15
GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜS HIRSIZLIĞI KAMERADA
GAZİOSMANPAŞA'da bir minibüsü ve motosiklet çalan şüpheli kimlik kontrolü sırasında yakalandı.  10 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlenen şüphelinin minibüsü çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağlarbaşı Mahallesinde yaşayan Hakkı K.(53)'nın içinde 750 liralık koçan mısırı bulunan minibüsü, 12 Haziran'da gece saatlerinde kapısının önünden çalındı.  Minibüsün  çalınma anları güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde iki kişiden birinin çevreyi izlediği, diğerinin ise aracı çalıştırdıktan sonra çevreyi izleyen kişiyi alıp hızlıca uzaklaştığı görülüyor. Minibüsü çalınan Hakkı K.'nın emniyete ihbarda bulunmasının ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, aracı çalan kişinin Emre E.(18) olduğunu belirledi.

Güven Timleri, 9 Mart günü akşam saatlerinde Merkez Mahallesinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Polis, kimlik kontrolü yaptıkları kişinin  minibüsü çalan Emre E. olduğunu belirleyerek, gözaltına aldı.  Emre E.'nin 19 Şubat'ta  Karlıtepe Mahallesinde Cengiz Ç.'ye ait motosikleti de çaldığı, 10 farklı hırsızlık ve mala zarar verme suçundan arandığı da tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli aranıyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağlarbaşı, Güncel

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