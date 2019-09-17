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Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı saldırı

Murat SOLAK / İstanbul DHAGAZİOSMANPAŞA'DA motosikletteki 2 saldırgan, ellerindeki silahla, 4 ayrı sokakta 4 saldırı düzenledi.

17.09.2019 19:11Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı saldırı
Murat SOLAK/ İstanbul DHA
GAZİOSMANPAŞA'DA motosikletteki 2 saldırgan, ellerindeki silahla, 4 ayrı sokakta 4 saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişiyi yaralayan 2 kişi, polisle yaşadıkları kovalamacanın ardından yakalandı.
Olay, 18.00 sıralarında Vefa Sokak, Cami Sokak, Dirsek Sokak ve Karlıtepe Mahallesi Bülbüldere Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen 2 saldırgan ellerindeki silahla hareket halindeyken sokakta ateş etmeye başladı. Saldırılarda 5 kişi yaralandı. Saldırıların ardından motosikletle Okmeydanı istikametine kaçan şüpheliler, Bülbüldere Caddesi'ne yeniden gelerek havaya ateş etti. 2 şüpheli, polisle yaşadıkları kovalamacanın ardından silahlarıyla birlikte yakalandı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis incelemesi
-Motosiklet




İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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