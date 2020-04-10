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GAZİOSMANPAŞA'DA MUHTARIN 5 AYLIK MAAŞIYLA BAŞLATTIĞI GIDA YARDIMI DESTEK GÖRDÜ

GAZİOSMANPAŞA'da Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Polat, koronavirüsle mücadele kapsamında işten ayrılmak zorunda kalan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gıda yardımında bulunmak için harekete geçti.

10.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:03
GAZİOSMANPAŞA'DA MUHTARIN 5 AYLIK MAAŞIYLA BAŞLATTIĞI GIDA YARDIMI DESTEK GÖRDÜ
GAZİOSMANPAŞA'da  Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Polat, koronavirüsle mücadele kapsamında işten ayrılmak zorunda kalan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gıda yardımında bulunmak için harekete geçti. Muhtarın 5 aylık maaşıyla başlattığı yardımlara, hayırsever iş adamları ile esnaflardan da destek geldi.

Kazım Karabekir Mahallesi'nin 22 yaşınndaki muhtarı  Muharrem Polat, yardımlarla ilgili şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla bizler de Kazım Karabekir Mahalle Muhtarlığı olarak bir çalışma başlattık. Kendim şahsım olarak 5 maaşımı bağışlayınca hayırsever iş adamlarımızdan ve vatandaşlarımızdan çok büyük bir destek geldi. Elhamdülillah toplam da yaklaşık 1600 küsür kumanya başvurusu oldu. Bizler de aldığımız kumanyaları ilk olarak muhtarlığımızda önce 4 gün bekleterek izole ettik. Daha sonra da tek tek vatandaşlarımıza dağıttık. Bugüne kadar toplamda yaklaşık 501 kumanya dağıttık. Bugün 250  gıda kolisi daha geldi. Allah'ın izniyle 1000'i  aşkın erzak dağıtmayı hedefliyoruz. İnşallah bu işin üstesinden geleceğiz. Birlikte başaracağız, buradan Türkiye'ye 'Evde Kal' diye çağrıda da bulunmak istiyorum. Aldığımız tedbirler koronavirüsten güçlüdür. Bu yüzden bizler de yaşlılarımız için sokaktayız, çalışıyoruz dışarıdayız. Onlar evde kalsınlar biz onlar için varız,"

Muhtar Polat ve  beraberindeki azaları  hazırlanan yardım kolilerini daha önce belirlenen ailelerin evlerine giderek tek tek dağıtırken, kolileri alan ihtiyaç sahipleri teşekkür ettiler.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Kazım Karabekir, Güncel
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