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GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN ARAÇ KAMERADA

Gaziosmanpaşa'da bir sürücü aracıyla, henüz bilinmeyen bir sebepten park halindeki 4 otomobile çarptı.

30.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:53
Gaziosmanpaşa'da bir sürücü aracıyla, henüz bilinmeyen bir sebepten park halindeki 4 otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden mahalleli sürücüyü yakalamaya çalıştı. İddiaya göre mahalleliye hakaret eden sürücü, aracını sokak ortasında bırakıp kaçtı.
Olay, Karadeniz Mahallesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BRV 604 plakalı hafif ticari araç, 1178. Sokağa girdiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde duran 4 otomobile çarptı. Durumu fark eden mahalle sakinleri sürücüyü yakalamak için dışarı çıktı. İddiaya göre, kazaya neden olan araç sürücüsü mahalle sakinlerine hakaret etti. Bunun üzerine bazı mahalle sakinleri sürücüyü darp etmeye çalıştı. Mahalleliden korkan sürücü aracını sokak ortasında bırakıp kaçtı. Araçlarında hasar olan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.
SOSYAL MESAFEYE UYUN ANONSLARI
Olay yerine zırhlı polis araçlarının yanı sıra çok sayıda polis sevk edildi. Sokak içerisinde özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi alırken, mahalleliye megafonla sosyal mesafeye uymaları yönünde çağrılar yapıldı. Mağdur Mustafa Acar, Sürücü alkollüydü herhalde, bir anda süratli bir şekilde geldi. Geldiği sırada 4 tane araca vurdu. Aracımda bugüne kadar hasar kaydı yoktu, ama şimdi ki vaziyetine baktın mı komple bir hasar kaydı vardır yani. Sürücü burada bazı kelimeler kullandı, küfür etti. Küfür edince de bazı komşular sürücüyü dövdü. Kendisi de daha sonra kaçtı gitti. Şu anda aracımda bayağı bir hasar var dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Hafif ticari aracın park halindeki otomobillere çarpma anı sokak içerisinde bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler de hızla gelen panelvan aracın park halindeki otomobillere çarptığı sonra da durduğu görülüyor. GAZİOSMANPAŞA’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN ARAÇ KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa, Polis, Araç, Güncel, Haber

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