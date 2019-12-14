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Gaziosmanpaşa'da polis baskınında annesini yaralayan cezaevi firarisinin kaçması

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, polisin eve düzenlediği operasyon sırasında annesini yaralayarak kaçan şüphelinin, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğunu ve açık cezaevi firarisi olarak arandığını bildirdi.

14.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:12Gaziosmanpaşa'da polis baskınında annesini yaralayan cezaevi firarisinin kaçması

Kaymakamı Numan Hatipoğlu, polisin eve düzenlediği operasyon sırasında annesini yaralayarak kaçan şüphelinin, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğunu ve açık cezaevi firarisi olarak arandığını bildirdi.

Hatipoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli suçlardan kaydı bulanan ve açık cezaevi firarisi olarak aranan O.G. ve arkadaşı A.Ç'nin Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste oldukları bilgisinin edinildiğini anlattı.

Bahse konu adres civarında gerekli emniyet tedbirleri alınarak ikametin kapısının çalındığını belirten Hatipoğlu, şu bilgileri verdi:

"Kapıyı görevli memurlara açan aranan şahsın annesi S.G, evin içinden polislere doğru ateş edilmesi üzerine tekrar kapıyı kapatmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri ve Özel Harekat Timlerince ikamete girilmiş olup, aranan şahıslardan A.Ç. ile ikamette bulunan H.G. ve S.G'nin olduğu tespit edilmiş ve şahısların yakalaması yapılmıştır. Aranan şahsın annesi S.G, yaralı olması sebebiyle tedavi amaçlı hastaneye götürülmüştür.

O.G'nin ikamet içerisinde olmadığı, binanın arka kısmındaki bir çıkıştan kaçmış olduğu değerlendirilmekte olup, konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir."


Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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