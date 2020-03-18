Gaziosmanpaşa'da sahte dezenfektan üreten iş yerine baskın
Gaziosmanpaşa'da bir iş yerine düzenlenen baskında, 5 ton etil alkol ile 3 bini satışa hazır 40 bin kutu el dezenfektanı ele geçirildi.
18.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:26
Gaziosmanpaşa 'da bir iş yerine düzenlenen baskında, 5 ton etil alkol ile 3 bini satışa hazır 40 bin kutu el dezenfektanı ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliğine bağlı ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir iş yerinde sahte el dezenfektanı üretildiği ihbarı aldı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, üretim izni olmadığı tespit edilen iş yerinde dezenfektan üretiminde kullanılan 5 ton etil alkol, 3 bini satışa hazır 40 bin kutu jel halinde el dezenfektanı, çok sayıda etiket ve üretim yapan makine ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliğine bağlı ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir iş yerinde sahte el dezenfektanı üretildiği ihbarı aldı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, üretim izni olmadığı tespit edilen iş yerinde dezenfektan üretiminde kullanılan 5 ton etil alkol, 3 bini satışa hazır 40 bin kutu jel halinde el dezenfektanı, çok sayıda etiket ve üretim yapan makine ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fevzi Çakmak Mahallesi, Gaziosmanpaşa, Güncel
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