Haberler » Güncel » Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç alev alev yandı - Haber

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Gaziosmanpaşa'da bir araç seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

29.11.2019 23:45 | Son Güncelleme: 29.11.2019 23:46
'da bir araç seyir halindeyken alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede alev alev yanan araç çevrede paniğe neden oldu. Aracından inen sürücü, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(Vedat Bayraktar/İHA)
Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Gaziosmanpaşa, Araç, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:28 Beyoğlu'nda Masumiyet Müzesi'nde çıkan yangın söndürüldü
00:26 Lahey'de bıçaklı saldırı
00:26 Muğla marmaris'te 50 kişi yemekten zehirlendi - geniş haber + tüm görüntüler
00:23 DHA YURT BÜLTENİ - 24
00:18 Bayburt'ta kar uyarısı
23:45 Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak
22:27 Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
22:27 Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
21:31 Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
14:40 Bayrak sevgisi Türkiye'de gündem olan Nadire Nine: Atatürk'ün çocuklarıyız
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:22 Manchester City'nin sahipleri yeni bir kulüp satın aldı
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
30.11.2019 00:31:01