13.06.2019 22:18
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GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA 2 AĞIR YARALI

Hüseyin COŞKUN İSTANBUL DHAGaziosmanpaşa'da sokak ortasından iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin COŞKUN İSTANBUL DHA
Gaziosmanpaşa'da sokak ortasından iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay, saat 21.30 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1106'ıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Birbirlerini tanıyan iki grup arasından kavga çıktı. Kavgada silahlar çekildi. 2 kişi ağrı yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin polisin çalışmaları sürüyor.GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA 2 AĞIR YARALI
Kaynak: DHA
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