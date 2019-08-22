Haberler» Güncel» Haber

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'daki silahlı saldırıda, bir kişi bacağından yaralandı.

22.08.2019 11:02 Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Gaziosmanpaşa'daki silahlı saldırıda, bir kişi bacağından yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pazariçi Mahallesi İdris Köşkü Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen şüpheli, iş yeri sahibi Ferit K'yi silahla bacağından vurdu. Saldırının ardından şüpheliyi yakalamak için arkasından koşan Ferit K. yaralandığını fark edince geri döndü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri ise iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini alarak olay yerinde inceleme yaptı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:54   Batman'da, 4 muhtara görevden uzaklaştırma
11:54   Ankara Barosu Meclisi kuruldu
11:54   Şanlıurfa'da Standart Cadde Uygulaması
11:53   8 düzensiz göçmen yakalandı
11:53   Bakanlık önlem aldı, arı ölümleri azaldı
11:53   VAN 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 7'inci ayin
11:52   Başkan Hürriyet, "Büyük zaferin büyük coşkusunu vatandaşa yaşatacağız"