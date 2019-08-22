Haberler» Güncel» Haber

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'daki silahlı saldırıda, bir kişi bacağından yaralandı.

22.08.2019 11:20
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Gaziosmanpaşa'daki silahlı saldırıda, bir kişi bacağından yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Pazariçi Mahallesi İdris Köşkü Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen şüpheli, iş yeri sahibi Ferit K'yi silahla bacağından vurdu. Saldırının ardından şüpheliyi yakalamak için arkasından koşan Ferit K. yaralandığını fark edince geri döndü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri ise iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini alarak olay yerinde inceleme yaptı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:12   Canlı yayında fakülte sınavı dönemi başladı
12:11   Celal Bayar vefatının 33. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
12:11   Erzurum şehidine ağlıyor
12:11   Engelli ve yaşlılara özel hizmet
12:11   Sosyal medyadaki görüntülerle ilgili Van Valilği'den açıklama
12:11   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Celal Bayar için mesaj yayımladı
12:10   Aziziye'de asfalt kaplama çalışmaları son sürat devam ediyor