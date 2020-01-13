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GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ

Cemil ÖZDEMİR -İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü.

13.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:14GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ

Cemil ÖZDEMİR - DHA

'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü. Kadının şikayette bulunduğu kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülürken gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kişi, elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI

Görüntülerdeki kişinin kadının şikayeti üzerine geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kadının, şüphelinin oğluyla arkadaşlık yaptığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylediği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-olayla ilgili görüntüler

13.01.2020 - 11.29 Kodu : 200113069



Gaziosmanpaşa, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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