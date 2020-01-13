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GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ

Anıl UÇAN / İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü.

13.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:42GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ

Anıl UÇAN/ DHA

'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü. Kadının şikayette bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen F.K., gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen F.K., elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI

Görüntülerdeki F.K.'nin, kadının şikayeti üzerine geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kadının, şüphelinin oğluyla arkadaşlık yaptığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylediği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili görüntüler

-Mahalleden detaylar

-Kadına darp anı cep telefonu görüntüsü

-Genel detaylar



Gaziosmanpaşa, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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