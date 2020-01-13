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Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü(Ek bilgi ve fotoğraf)

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü.

13.01.2020 21:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:02Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla dövdü(Ek bilgi ve fotoğraf)
GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü. Kadının şikayette bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen F.K., gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yeni Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen F.K., elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI

Görüntülerdeki F.K.'nin, kadının şikayeti üzerine geçtiğimiz hafta gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan kadının, şüphelinin oğluyla arkadaşlık yaptığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylediği kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.


- İstanbul

Gaziosmanpaşa, Küçükköy, Güncel

Kaynak: DHA

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