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GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVEN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

GAZİOSMANPAŞA'da kadını sokak ortasında döven kişi adliyeye sevk edildi.

14.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:04GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVEN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

DHA - GAZİOSMANPAŞA'da kadını sokak ortasında döven kişi adliyeye sevk edildi.

'deki olay 3 Ocak'ta meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kişi, elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Saldırıya uğrayan kadının şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sopayla kadına saldıran kişinin F.M. (50) olduğunu tespit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler Faik M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faik M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Faik M., savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVKEDİLİRKEN KONUŞTU

Faik M. adliyeye sevki sırasında, "Ben olayımda haklıyım. Hanımefendi bana saldırdı. Kafama bıçakla vurdu. Ben davamda haklıyım, ben suçsuzum. Ben hakkımı aradım. Gelip benim kapımda öyle bağırıp çağıramaz" dedi.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI

Öte yandan saldırıya uğrayan kadın emniyetteki ifadesinde F.M'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve oğluyla arkadaşlık etmemesi için yanına gittiği sırada F.M'nin sopalı saldırısına uğradığını söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli Faik M.'nin asayişten çıkarılışı

-Şüphelinin arabaya bindirilişi

-olayla ilgili görüntüler



Gaziosmanpaşa, İstanbul, Küçükköy, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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