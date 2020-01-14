Haberler » Güncel » Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla döven kişi adliyeye sevkedildi - Haber

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla döven kişi adliyeye sevkedildi

GAZİOSMANPAŞA'da kadını sokak ortasında döven kişi adliyeye sevk edildi.

14.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:27
DHA - GAZİOSMANPAŞA'da kadını sokak ortasında döven kişi adliyeye sevk edildi.
'deki olay 3 Ocak'ta meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kişi, elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
TEKRAR GÖZALTINA ALINDI
Saldırıya uğrayan kadının şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sopayla kadına saldıran kişinin F.M. (50) olduğunu tespit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler Faik M.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faik M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Faik M., savcılık talimatı ile yeniden gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVKEDİLİRKEN KONUŞTU
Faik M. adliyeye sevki sırasında, "Ben olayımda haklıyım. Hanımefendi bana saldırdı. Kafama bıçakla vurdu. Ben davamda haklıyım, ben suçsuzum. Ben hakkımı aradım. Gelip benim kapımda öyle bağırıp çağıramaz" dedi.
UYUŞTURUCU BAĞIMLISI İDDİASI
Öte yandan saldırıya uğrayan kadın emniyetteki ifadesinde F.M'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve oğluyla arkadaşlık etmemesi için yanına gittiği sırada F.M'nin sopalı saldırısına uğradığını söylediği öğrenildi.
Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında kadını sopayla döven kişi adliyeye sevkedildi

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Küçükköy, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:34  Bilecik'te özel eğitim gereksinimli çocuklar pasta yaptı - Haber
12:34  Çinli turist, bisikletiyle 4 ayda 7 ülkeyi gezdi - Haber
12:34  Sivas'ta kuş sayımı yapıldı - Haber
12:32  'Jet Fadıl' ödeme yapmayınca HDP'li Siirt Belediyesi icralık oldu - Haber
12:27  Sapanca'da yağmur suyu kanal çalışmalarına devam - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
14.01.2020 12:41:32