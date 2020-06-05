GAZİOSMANPAŞA'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DENETLENDİ

Gaziosmanpaşa'da toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ayakta yolcu taşıyan bir minibüs sürücüsüne 3 bin 180 lira ceza kesildi.

05.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:33
Gaziosmanpaşa'da toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde ayakta yolcu taşıyan bir minibüs sürücüsüne 3 bin 180 lira ceza kesildi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye normalleşme sürecine girerken, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla toplu taşıma araçlarına yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, mesai saatinin bitmesiyle Cebeci Caddesi'nde minibüs ve halk otobüslerine denetim yaptı. Ekipler, minibüs ve otobüsleri durdurarak hem sürücüleri hem de yolcuları koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili uyardı.
Denetimlerde ayakta yolcusu bulunan bir minibüs sürücüsüne 3 bin 180 lira para cezası uygulandı. GAZİOSMANPAŞA’DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DENETLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa, Koronavirüs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Son Dakika: Türkiye’de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
AK Parti ’Davutoğlu ve Babacan’ın partisi seçime giremeyecek’ tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Irak’ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Haber
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
22’lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Haber
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Haberler››Güncel››GAZİOSMANPAŞA'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DENETLENDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:09: BURSA Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haber 20:09: Rasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü - Haber 20:09: Aydın'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Haber 20:08: Serbest bırakılan Gaziemir Belediye Başkanından açıklama - Haber 20:05: Başkentte normalleşme süreci denetimi yapıldı - Haber 19:21: Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi - Haber 18:38: Kadıköy'de ayağı takılınca otobüsün arka tekerleğinin altında kalan yaya feci şekilde can verdi - Haber 18:05: Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi - Haberler 10:28: Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor - Haber 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber