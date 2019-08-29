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Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 5 yaralı

Gaziosmanpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

29.08.2019 11:40 Gaziosmanpaşa'da trafik kazası: 5 yaralı
Gaziosmanpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlar Caddesi'nde bir özel halk otobüsü, seyir halindeyken 2 otomobille çarpışması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir binaya çarparak durabildi.
Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı.
Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Gaziosmanpaşa, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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