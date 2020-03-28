Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gaziosmanpaşa'da tüm sokaklar dezenfekte ediliyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

28.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:52
Gaziosmanpaşa'da tüm sokaklar dezenfekte ediliyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlemlerini her geçen gün artırıyor.

İlçe genelinde kamu hizmet binaları, sağlık kurumları, ibadethaneler, okul, park, ve meydanlarda ilaçlama çalışmasını sürdüren ekipler, cadde ve sokaklarda da dezenfekte çalışması başlattı.

Çalışmalarda kapsamında yollar, kaldırımlar, çöp konteynerleri ve apartman girişleri süpürülüp yıkanıyor, ardından insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı özel solüsyonlarla ilaçlanıyor. Çalışmalar tüm sokaklarda periyodik olarak devam ediyor. Bunun yanı sıra otobüs ve taksi durakları ile minibüsler de ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, belediye olarak tüm birimlerle koronavirüse karşı teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığının belirlediği tedbirler kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Usta, şunları kaydetti:

"Bütün ibadethanelerimizi, meydanlarımızı, okullarımızı, parklarımızı, kamu hizmet binalarımızı, sokaklarımızı ve toplu taşıma araçlarını gece gündüz ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Diğer bir yandan zabıta ekiplerimizle birlikte özellikle gıda ve hijyen ürünü satış noktalarında sürekli denetimler yaparak fiyat artışlarını kontrol altında tutuyoruz."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Gaziosmanpaşa'da tüm sokaklar dezenfekte ediliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Havuzda düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuzda düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haberler
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
ABD ve İngiltere’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Haberler
ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı
Yozgat’ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu Haberler
Yozgat'ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:28: Malatya'da korona virüs toplantısı yapıldı - Haber 17:28: Kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan iki kişi yaralandı - Haber 17:28: Ilgın Belediyesi'nden yardım kampanyası - Haber 17:28: Edirne'de "Seyahat İzin Kurulu" oluşturuldu - Haber 17:28: Çanakkale'de şehirler arası yolculuk tedbirleri - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber