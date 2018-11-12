Gaziosmanpaşa'da Uyuşturucu Operasyonu - İstanbul

Gaziosmanpaşa
'da polisten kaçmaya çalışırken yakalanan kişinin çantasında, 5 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis
Timleri, 7 Kasım'da Eski Edirne
Asfaltı üzerinde şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.
Polisin ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan araçtaki şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu Bayrampaşa Muratpaşa
Mahallesi'nde yakalandı.
Araçtan sırt çantasıyla inen şüpheli S.G. (19) gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada, üzerinde "bal" yazan 5 kap içerisinde 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Polis,Gaziosmanpaşa
12 Kasım 2018 Pazartesi 11:56