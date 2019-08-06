Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu kamerada

GAZİOSMANPAŞA'da 2 otomobil ve bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 18 gram skunk, 5 bin 27 uyuşturucu hap ve 18 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satıldığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Polis, 3 Ağustos'ta eve iki kişinin geldiğini belirleyerek şüphelileri izlemeye başladı. Şüpheliler evden bir şey aldıktan sonra otomobile binerek gitmeye çalıştığı sırada otomobili durduruldu. Ekipler, otomobilde bulunan Hüseyin P. ve Tahir P.'yi araçtan indirerek, üstlerini aradı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 30 gram skunk, 55 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu sırada şüphelilerin çıktığı eve de baskın düzenleyen ekipler, Cumali Y.'yi de yakalayarak gözaltına alındı. Evde ve Cumali Y.'nin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda da 4 kilo 880 gram skunk, 4 bin 972 uyuşturucu hap, 18 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Cumali Y.'nin 11 suçtan, Hüseyin P.'nin 3 suçtan, Tahir P.'nin ise 10 suçtan kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.



- İstanbul

Kaynak: DHA