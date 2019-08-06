Haberler» Güncel» Haber

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu kamerada

GAZİOSMANPAŞA'da 2 otomobil ve bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 18 gram skunk, 5 bin 27 uyuşturucu hap ve 18 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

06.08.2019 11:18 Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu kamerada
GAZİOSMANPAŞA'da 2 otomobil ve bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 18 gram skunk, 5 bin 27 uyuşturucu hap ve 18 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde satıldığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Polis, 3 Ağustos'ta eve iki kişinin geldiğini belirleyerek şüphelileri izlemeye başladı. Şüpheliler evden bir şey aldıktan sonra otomobile binerek gitmeye çalıştığı sırada otomobili durduruldu. Ekipler, otomobilde bulunan Hüseyin P. ve Tahir P.'yi araçtan indirerek, üstlerini aradı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 30 gram skunk, 55 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu sırada şüphelilerin çıktığı eve de baskın düzenleyen ekipler, Cumali Y.'yi de yakalayarak gözaltına alındı. Evde ve Cumali Y.'nin kullandığı otomobilde yapılan aramalarda da 4 kilo 880 gram skunk, 4 bin 972 uyuşturucu hap, 18 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Cumali Y.'nin 11 suçtan, Hüseyin P.'nin 3 suçtan, Tahir P.'nin ise 10 suçtan kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ekiplerin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:41   İzmitli çocuklar bayramda gülümseyecek
11:41   Muş'ta hububat hasadından 534 milyon liralık gelir beklentisi
11:40   La Casa De Papel ile Sosyal Medya'da İspanyol rüzgarı esti!
11:38   "Bireyselleşme şiddet duygusunu körüklüyor"
11:38   Yavru flamingolar için 87 gönüllü gece saat 03.00'te mesai yaptı
11:38   Pamukkale'de kurban kesim yerleri belirlendi
11:38   Bankacılık sektörü dayanıklılık sınavından geçti