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Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara 3 ton aşure dağıtıldı

Gaziosmanpaşa'da muharrem ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 3 ton aşure dağıtıldı.

15.09.2019 17:30Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara 3 ton aşure dağıtıldı
Gaziosmanpaşa'da muharrem ayı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara 3 ton aşure dağıtıldı. Dev kazanlarda usta eller tarafından pişirilen aşureleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Başkanı Hasan Tahsin Usta kendi elleriyle vatandaşlara ikram etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, muharrem ayında aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki aşure dağıtımına Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve birçok vatandaş katıldı. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dev kazanlarda pişirilen aşureleri Başkan Hasan Tahsin Usta, kendi elleriyle vatandaşlara ikram etti. Etkinlikte 3 ton aşure dağıtıldı.

"Muharrem ayınızı tebrik ediyorum"

Aşure etkinliğinde konuşma yapan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, "Aşure günü vesilesiyle muharrem ayınızı tebrik ediyorum. Türk milletinin güçlü bir millet olmasının, güçlü bir irade ortaya koymasının esas temelini oluşturan bu geleneklerin devam etmesinin hassasiyetini burada bir kez daha görerek yaşamış oluyoruz. Bir milletin ferdi olarak bu geleneklerin yaşanması kadar geleceğe taşınması, gençlerimizin bu önemli özellikleri gelecekte de yaşatması bizim de vazifemizdir ve bunu yapmaya gayret ediyoruz. Bu buluşmanın gelecek nesillere ve ülkemize de önemli bir mesaj olmasını ümit ediyorum" dedi.

"Çok güzel herkes birlik oluyor"

Belçika'dan gelen Erdem Gönül, "Henüz tadına bakmadım. Çok güzel herkes birlik oluyor, Allah kabul etsin. Ben yurt dışından geliyorum, ilk defa katıldım" diye konuştu.

Aşure etkinliğinin güzel bir uygulama olduğunu söyleyen Mustafa Çakan, "Mükemmel etkinlik, her zaman yapılmasını isteriz. Ailemle birlikte geldim. Birlik ve beraberlikten başka güzel bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa Meydanı, Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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