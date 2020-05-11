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GAZİOSMANPAŞA'DA YASAĞIN BİTMESİYLE SOKAĞA ÇIKTILAR

İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı.

11.05.2020 04:29 | Son Güncelleme: 11.05.2020 04:31
İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Gaziosmanpaşa'da sokağa çıkan vatandaşlar yürüyüş yaptı.
İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 24 şehirde koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte 2 gündür evlerinden çıkmayan vatandaşlar dışarıya çıktı. Yasağın kalkmasıyla bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları ise bankamatiklerde işlerini halletti. Sokağa çıkan vatandaşların maske takmayı ihmal etmediği görüldü.
YÜRÜYÜŞ YAPTILAR
Yasağın kalkmasıyla birlikte çalışmaya başlayan taksici Adem Bellisoy, "İki gündür yasaktaydık. Şuanda işe çıktık. Durakta bekliyoruz" dedi. Yasağın kalkmasıyla dışarıya çıkan bir başka kişi ise, "Bankamatiğe uğradım. İşimi hallettim, şimdi eve gidiyorum" dedi. Eşiyle birlikte hava almaya çıkan bir çift ise hem yürüyüş yaptı hem de hatıra fotoğrafı çektirdi. Hava almak istediklerini belirten çift, "Hanımla birlikte yürüyüşe çıktı. Evde sıkılıyoruz" diye konuştu. GAZİOSMANPAŞA’DA YASAĞIN BİTMESİYLE SOKAĞA ÇIKTILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Haber

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