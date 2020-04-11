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Gaziosmanpaşa'da yasağın ilk günü erzak ve ekmek dağıtımı yapıldı

Gaziosmanpaşa'da yasağın ilk günü erzak ve ekmek dağıtımı yapıldı -40 bin ihtiyaç sahibi aileye 40 bin adet erzak kolisi dağıtılıyor Gaziosmanpaşa Belediyesi sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk günde 40 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı yaparken, Vefa Sosyal Destek Grubu...

11.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:21
Gaziosmanpaşa 'da yasağın ilk günü erzak ve ekmek dağıtımı yapıldı
-40 bin ihtiyaç sahibi aileye 40 bin adet erzak kolisi dağıtılıyor
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk günde 40 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı yaparken, Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların evlerine ekmek dağıtımı yaptı.
İçişleri Bakanlığının Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacağını açıklamasının ardından Gaziosmanpaşa'da sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk günde ekmek dağıtımı yapıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi ise 40 bin ihtiyaç sahibi aileye 40 bin adet erzak kolisi yardımı yaptı. Toplam 9 ekip 22 personel ile erzak dağıtımını yoğun bir şekilde sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, belirlenen evlere yardımları ulaştırdı.
Yardımı eline ulaşan Faik Biçek, "İlgi ve alakaları için çok teşekkür ederim. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Annem için istemiştim. Telefonla istendiğini duydum ve aradım. İlgililer hemen cevap vererek gönderileceğini söylediler. İki defa aradılar ve geldi" dedi. Gaziosmanpaşa’da yasağın ilk günü erzak ve ekmek dağıtımı yapıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Yerel
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