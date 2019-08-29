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Gaziosmanpaşa'daki halk otobüsü kazası saniye saniye kamerada

Gaziosmanpaşa'daki halk otobüsü kazası saniye saniye kamerada Önce yol kenarında bulunan direği kökledi, sonra aparmana çarparak durduİSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünün duvara çarpma anı güvenlik...

29.08.2019 21:15
Gaziosmanpaşa'daki halk otobüsü kazası saniye saniye kamerada
Önce yol kenarında bulunan direği kökledi, sonra aparmana çarparak durdu
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünün duvara çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı.
Kaza, bugün Gaziosmanpaşa Bağlar Caddesi Dolunay Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsü sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki araçlara çarptıktan sonra bir apartmanın altında bulunan mobilya dükkanına girdi. Otobüs içerisinde bulunan ve yaralanan sürücüler ile otobüs şoförü ise hastane kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan otobüsün kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otobüs hızlı bir şekilde gelerek, önce yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptığı ve yerinden söktüğü görülüyor. Sonrasında ise yaşanan panik ortamı görünüyor.
Gaziosmanpaşa'daki halk otobüsü kazası saniye saniye kamerada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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