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Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda 2'si çocuk 7 kişi yaralandı Saldırganların çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktıİSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da motosikletli 2 şüpheli tarafından 4 ayrı sokakta gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

18.09.2019 03:37
Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda 2'si çocuk 7 kişi yaralandı
Saldırganların çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da motosikletli 2 şüpheli tarafından 4 ayrı sokakta gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırganların çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler ve yaralılar arasında bir illiyet olmadığı belirlenirken polis ekipleri saldırıların nedenini araştırıyor.
Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, bugün akşam üzeri saatlerinde Gaziosmanpaşa'da 4 ayrı sokakta 4 ayrı saldırı gerçekleştiren şahısların ve saldırılarda yaralanan kişilerin kimlikleri belli oldu. Olayın hemen ardından polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan saldırganların Osman C. ve Murat A. isimli şahıslar olduğu belirlendi.
Osman C.'nin 4 adet kasten yaralama, 2 adet 6136 SKM, 2 adet mala zarar verme, 2 adet uyuşturucu kullanma, 1 adet bisiklet motosiklet hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu, Murat A.'nın ise 4 adet 6136 SKM, 1 adet resmi belgede sahtecilik, 5 adet yaralama, 1 adet sahte kimlik kullanma suçlarından arama kaydı olduğu öğrenildi.
4 ayrı sokakta gerçekleşen silahlı saldırılarda 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan S.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. G.D. ve N.Ö. isimli yaralıların ise hayati tehlikesi bulunmuyor. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.
Şüpheliler ve yaralılar arasında bir illiyet olmadığı belirlenirken polis ekipleri saldırıların nedenini araştırıyor.
Gaziosmanpaşa'daki saldırılarda 2'si çocuk 7 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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