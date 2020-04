Gaziosmanpaşa Halkından Süleyman Soylu'ya destek

Kaynak: İHA

Akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevinden istifa edeceğini duyurması üzerine Gaziosmanpaşa Meydanında toplanan taksici ve vatandaşlar Süleyman Soylu için sevgi gösterilerinde bulunarak, istifasını isteyenlere de tepki gösterdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görevinden istifa edeceğini duyurdu. Bunun üzerine gece sokağa çıkma yasağının bitmesiyle birlikte Gaziosmanpaşa'da toplanan taksici ve vatandaşlar Soylu'ya destekte bulundu.Taksiciden Bakan Soylu'ya destek, istifasını isteyenlere tepkiSokağa çıkma yasağının bitimiyle birlikte Gaziosmanpaşa Meydana gelen bir taksici, Bakan Soylu'ya destek verirken, istifasını isteyenlere de tepki gösterdi. Taksici, "Bakan Süleyman Soylu'nun istifasına sevinenler nerede. Bakan Soylu, adamın dibidir. Vatanını milletini, bayrağını seven vatanseverdir. Parayla işi olmaz, varlığı bellidir" diyerek tepkisini dile getirdi"Onu hiçbir zaman yedirmedik, yedirmeyiz"Sürücüler, Bakan Soylu için konvoy oluşturup kornaları çalarak destek verdi. Bakan Soylu'ya destek için ailesiyle trafiğe çıkan bir vatandaş, "Süleyman Soylu'yu yedirmeyiz Allah'ın izniyle. Süleyman Soylu'yu her zaman olduğu gibi destekliyoruz. Semtimizin abisi sayın bakanımızı destekliyoruz. Her zaman onun için varız, onu hiçbir zaman yedirmedik, yedirmeyiz Allah'ın izniyle, Allah zalimlere fırsat vermesin" dedi.Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakan Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmemişti. - İSTANBUL